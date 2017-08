Plattform für verstärktes Kundenengagement im Branchenbericht über das im Wandel begriffene Umfeld des Multichannel-Marketing aufgeführt

SessionM, die führende Plattform für Kundenengagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in dem im Juli 2017 erschienenen Gartner-Bericht mit dem Titel "Gear Up for the Evolving Multichannel Marketing Landscape" als mobile Marketing-Plattformlösung aufgeführt wurde.

Nach Angaben von Gartner nutzt fast jede zweite Organisation ein aktives Multichannel-Kampagnenmanagement (MCCM). In dem Bericht heißt es weiter: "Selbst die MCCM-Lösungen mit den umfangreichsten Angeboten an Funktionen und Tools sind jedoch nicht das einzige Mittel, mit dem Marketing-Fachleute die Herausforderungen des Multichannel-Marketing bewältigen können. Und trotz laufender Iterationen und Upgrades der Funktionen aufgrund von Kundennachfrage und/oder breiteren Markttrends, bestehen hier weiterhin Lücken. Diese Dynamik ergibt Chancen für Anbieter, die im weiteren Umfeld des Multichannel-Marketings tätig sind."

Die von SessionM angebotene Plattform für Kundenengagement versetzt globale Marken in die Lage, ihre diesbezüglichen Bestrebungen zu intensivieren, ohne dass die bestehenden Kampagnenmanagement-Plattformen ersetzt werden müssen. SessionM nimmt Kunden-Events unter Nutzung bestehender Technologien in Echtzeit aus allen Kanälen auf und stellt aus den jeweiligen Kundendaten ein einziges umsetzbares Profil zusammen. Dann können die betreffenden Organisationen intelligentere Interaktionen mit den Kunden und superpersonalisierte Kontaktaufnahmen und Angebote auf individueller Basis erstellen, was den LTV-Wert (Lifetime Value) einzelner Kunden und die Geschäftsrentabilität erhöht.

"Es besteht eine klare Chance im Markt, wo herkömmliche Plattformen für Multichannel-Kampagnenmanagement die dynamischen Kundenhandlungen beim Engagement mit Marken nicht in Echtzeit bewältigen können", erklärte Lars Albright, Mitbegründer und CEO von SessionM. "Unsere Plattform für das Kundenengagement ist in der Lage, sich nahtlos in diese bestehenden Systeme zu integrieren, ohne dass Marketing-Fachleute ihre gewohnte Plattform herausreißen und ersetzen müssten. Sie trägt durch intuitiveres Engagement zur Stärkung der Kundenbeziehungen bei."

Dem Gartner-Bericht zufolge fällt es Multichannel-Werbetreibenden weiterhin schwer, attraktive Erlebnisse zu schaffen, die die einzigartigen Fähigkeiten der Mobilwelt nutzen. In vielen Fällen dient der Mobilaspekt lediglich dazu, andere Elemente der vertriebskanalübergreifenden Kampagne zu aktivieren. Durch Aufbau und Einsatz mobiler Kundendaten im gesamten Multichannel-Team kann dieses Problem behoben und der Kampagne zu einem breiteren Marketing-Erfolg verholfen werden."

Gartner-Abonnenten finden den vollständigen Bericht unter: https://www.gartner.com/doc/3764366/gear-evolving-multichannel-marketing-landscape.

