SEGGER veröffentlicht die neue IP-over-USB Technologie. Mit dieser lassen sich USB-Geräte ganz einfach mit dem Webbrowser von jedem Rechner aus bedienen, egal ob Windows, Linux oder Mac.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170802005495/de/

Konfiguration eines USB Geräts mittels Web Browser

Über den eingebauten Webserver des USB-Gerätes können Statusinformation in Echtzeit dargestellt, sowie die vollständige Konfiguration durchgeführt werden.

Mit der neuen IP-over-USB Technology muss kein Treiber mehr installiert werden, hier ist reines Plug-and-Play am Werk. Einfach mit dem Gerät verbinden und im Webbrowser ‚http://usb.local' eingeben, das wars. Hiermit lässt sich die Flexibilität des Web Interface für Einrichtung und Konfiguration des Gerätes genauso einsetzen, wie für den Datenaustausch. Benutzerhandbücher, Tutorials und andere Hilfen kann das Gerät einfach selber über das Webinterface zur Verfügung stellen.

Zusätzlich zum Webbrowser, kann auch jeder andere gewünschte IP Service verwendet werden, wie zum Beispiel FTP, Telnet oder proprietäre UDP oder TCP Kommunikation. Mit der Unterstützung für IPv4 und IPv6 ist IP-over-USB bestens für die Zukunft gerüstet. Auch der Zugriff auf mehrere Geräte am gleichen Rechner wird unterstützt. Zur Unterscheidung wird lediglich die Seriennummer in der URL mit angegeben.

Diese Technologie kann nahezu jedes USB-Gerät verbessern. Ein Beispiel sind Bluetooth-Kopfhörer: Die Anzeige des Akku-Ladestands, das Setzen von Equalizer-Parametern oder die Begrenzung der Lautstärke, dazu die Einrichtung der Bluetoothverbindung vereinfachen den Umgang mit dem Gerät. Weitere Beispiele sind Drucker, Geräte zur unterbrechungsfreien Stromversorgung, Solar-Inverter und Ladegeräte: Es gibt immer die Anforderung Statusinformationen anzuzeigen und Einstellungen am Gerät vorzunehmen.

"USB-Geräte erfahren eine neue Dimension der Nutzerfreundlichkeit!

Wir glauben, dass jedes ‚State-of-the-Art' USB-Gerät mit IP-over-USB ausgestattet werden muss: In Kombination mit dem eingebauten Web Server kann das Gerät an jedem PC, ob Windows, Linux oder Mac, einfach durch Eingabe des Gerätenamens in den Webbrowser erreicht werden. Der Anwender kann dieses USB-Gerät einfacher als je zuvor einsetzen. Weder Installationsprogramm, noch Treiber, noch Spezialwissen. It simply works!" sagt Rolf Segger, Gründer von SEGGER.

Zum Testen steht ein Trial-Paket für SEGGERs emPower board als Download zur Verfügung.

Für weitere Informationen zu SEGGERs IP-over-USB Technologie besuchen Sie bitte: https://www.segger.com/products/connectivity/emusb-device/add-ons/ip-over-usb/

Über emUSB-Device

emUSB-Device ist ein USB Device Stack, der speziell für Embedded Systems geschrieben wurde. Der Stack läuft auf jedem Microcontroller und ist Plattform-unabhängig. Mit dem flexiblen USB Stack können auch Multi-Class Geräte aufgebaut werden, die nahezu jede Kombination aus den verfügbaren Klassen zulassen. Es gibt Klassen für das Media Transport Protocol, für Massenspeicher, Bediengeräte, serielle Schnittstellen, IP-over-USB, Drucker und für Bulk Kommunikation. emUSB-Device folgt vollständig dem USB-Standard.

Die Produktspezifikation findet sich unter: www.segger.com/emusb.html

Über SEGGER

SEGGER Microcontroller ist Hersteller einer umfassenden Palette an Software, Hardware und Entwicklungswerkzeugen für Embedded Systems. Das Unternehmen bietet Unterstützung für den kompletten Entwicklungsprozess mit preiswerten, hoch-qualitativen, flexiblen und schnell einsetzbaren Werkzeugen und Komponenten. Um der rasanten Entwicklung im Bereich IoT gerecht zu werden, bietet SEGGER Lösungen ebenso für sichere Kommunikation wie für Daten- und Produktsicherheit.

https://www.segger.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170802005495/de/

Contacts:

SEGGER

Dirk Akemann

Marketing Manager

Tel: +49-2103-2878-0

E-Mail: info@segger.com