US-Sanktionen und Personalrochaden: Geht US-Präsident Donald Trump eigentlich strategisch vor, oder regiert das Chaos in Washington? Der Politikwissenschaftler Dietmar Herz über die Machtspiele des Präsidenten.

WirtschaftsWoche: Professor Herz, ist Donald Trump ein besonders gewiefter Stratege oder einfach nur ein Chaot?Dietmar Herz: Von einer Strategie kann man bei Trump nicht sprechen. Sein Herrschaftsinstrument ist seine Sprache. Sie ist vulgär, sexualisiert und spricht damit seine Basis an. Die ist aus Gruppierungen aufgebaut, die keine bestimmte Politik erwarten, sondern "einen der Ihren" an der Macht sehen wollen. Diese Gruppen bestehen aus den Menschen, die oft als "white trash" oder - in der sozialen Hierarchie höher angesiedelt - "working poor" bezeichnet werden.

Steckt denn hinter Trumps Spiel mit der Sprache ein ausgeklügelter Plan?Er nimmt sie sicher nicht bewusst als sein Herrschaftsinstrument war. Ich glaube vielmehr, dass ihm die Wirkung seiner Ausdrucksweise irgendwann aufgefallen ist und er sie sich nun zunutze macht. Damit hat er seine Basis und die Anhänger innerhalb des Kongresses mehr oder weniger zufällig in den Griff bekommen.

Die etablierten Gruppen hingegen bleiben skeptisch.Trump unterscheidet ja selbst zumeist nicht zwischen Republikanern und Demokraten, sondern zwischen Unterstützern und Bewunderern und allen anderen, in denen er seine politischen Gegner sieht. Seine Politik bezieht sich auf ihn, er steht im Mittelpunkt. Wer seine Ansichten nicht unterstützt, wird automatisch zum Feind.

Sind die Machtspielchen und Rivalitäten im Weißen Haus auch reiner Zufall?Sie sind ein Nebeneffekt der chaotischen Organisation im Weißen Haus. Trump wechselt seine Mitarbeiter nicht nur aus, er stiftet ...

