Frankfurt am Main (ots) - Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX) verkündet heute eine exklusive Produktkooperation in Zusammenarbeit mit Drew Barrymore, welche verschiedene Styles für Damen und Kinder umfasst.



Die weltweite Markteinführung der 'Drew Barrymore <3 Crocs'-Kollektion ist für Frühjahr 2018 geplant. Sie vereint den Komfort und die kräftigen Farben, die die Kunden an Crocs so lieben, mit Barrymores persönlichem Designstil.



Crocs begann die Zusammenarbeit mit Weltstar & Golden Globe-Gewinnerin Drew Barrymore Ende 2016. Dabei ist die Schauspielerin Teil der Crocs 'Come As You Are'-Kampagne und fungiert als eine von vier Botschaftern, die dazu einladen, die Individualität jedes Einzelnen zu zelebrieren. Neben des Launchs ihrer eigenen Schuhkollektion, wird Barrymore diese Position auch 2018 innehaben.



"Als Botschafterin der 'Come As You Are'-Kampagne von Crocs tätig zu sein hat mich in meiner Begeisterung für die Attribute, die ich an der Marke liebe, bestärkt: Der Optimismus, die Vielseitigkeit und der Komfort - gepaart mit einer eigenen Note. Kurzum, das bin einfach ich", so Barrymore. "Die Kooperation im Rahmen der 'Drew Barrymore <3 Crocs'-Kollektion war der nächste logische Schritt in unserer Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, die Liebe, die ich in das Design dieser Styles gesteckt habe, mit der Welt teilen zu können."



"Drew hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass unsere 'Drew Barrymore <3 Crocs'-Kollektion ihre optimistische Lebenseinstellung, ihre fröhliche Art und ihre Bescheidenheit zum Ausdruck bringt und gleichzeitig die Einzigartigkeit durch das universelle Gefühl der Liebe würdigt", sagt Michelle Poole, Senior Vice President of Global Product & Merchandising bei Crocs.



Die 'Drew Barrymore <3 Crocs'-Kooperation umfasst zwei Schuhkollektionen für Damen und Kinder. Die Styles begeistern mit kräftigen Farben und neuen Grafiken, die Barrymores Persönlichkeit und Designphilosophie widerspiegeln.



Anfang Februar 2018 wird die erste Kollektion weltweit erhältlich sein. Sie umfasst verschiedene Designs des beliebten Classic Clogs und des Crocband Clogs sowie der sportlich-eleganten Sloane Slides.



Die zweite Kollektion wird im Mai 2018 gelauncht und bietet zusätzlich zu neuen Designs des Classic Clogs, des Crocband Clogs und der Sloane Slides verschiedene Varianten der filigranen Isabella Sandal sowie des Isabella Flips. Beide Kollektionen werden in ausgewählten Stores und online auf crocs.com erhältlich sein.



Über Crocs, Inc.



Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder. Crocs bietet ein breites Sortiment ganzjähriger Produkte an und bleibt dabei seinen Wurzeln als Komfortgarant treu. Alle Crocs[TM] Schuhe sind mit vorgeformtem Croslite[TM]-Material ausgestattet, einer revolutionären hauseigenen Technologie, die jedem Schuh den weichen, leichten und abriebfesten Tragekomfort verleiht, den Crocs Fans kennen und schätzen. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat Crocs mehr als 350 Millionen Paar Schuhe in mehr als 90 Ländern weltweit verkauft.



Weitere Informationen finden Sie auf www.crocs.com.



