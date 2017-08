London - Die Erholung der Rohstoffpreise beflügelt auch die Halbjahresbilanz des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto. Das Unternehmen konnte seinen um Sondereffekte wie etwa Währungseinflüsse bereinigten Gewinn in den ersten sechs Monaten um 152 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar steigern, wie Rio Tinto am Mittwoch mitteilte. Damit schnitt der Konkurrent von BHP Billiton und Vale schlechter ab als erwartet. Rio Tinto kündigte am Mittwoch gleichzeitig eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogramms an. Die Aktie verlor im frühen Handel mehr als zwei Prozent.

Die Bergbauindustrie hat eine lange Hängepartie hinter sich, nachdem die Rohstoffpreise 2015 ins Trudeln geraten waren: ...

