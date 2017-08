Frankfurt - Die Weizenpreise gaben gestern an den Börsen in Chicago und Paris deutlich nach, so die Analysten der Commerzbank.Weizen an der CBOT sei um 2,8% auf 461 US-Cents je Scheffel, das niedrigste Niveau seit Mitte Juni gefallen. An der Euronext sei das Minus zwar nur halb so groß gewesen, der Preis habe mit 171 Euro je Tonne aber dennoch den tiefsten Stand seit Anfang Juni verzeichnet. Neben einem allgemein negativen Umfeld, auch die Notierungen für Mais und Sojabohnen hätten unter Druck gestanden, hätten Nachrichten aus Russland belastet.

