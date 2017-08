Frankfurt - Der Aluminiumpreis an der SHFE in Shanghai steigt heute um über 2% auf 14.800 CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) je Tonne und zieht damit den Preis an der LME in London mit nach oben, so die Analysten der Commerzbank.Dort verteuere sich Aluminium um gut 1% auf rund 1.930 USD je Tonne. Im Markt würden weiterhin Gerüchte kursieren, dass der größte chinesische Aluminiumhersteller, China Hongqiao Group, seine Produktion stark drosseln werde. Daneben würden die Preise offenbar noch auf Nachrichten aus China von gestern reagieren. Die Lokalregierung der Provinz Shandong, die größte Aluminium produzierende Region des Landes, habe gestern mitgeteilt, dass der Aluminiumproduzent Xinfa Group als Ergebnis behördlicher Überprüfungen Produktionskapazitäten im Umfang von rund 530 Tsd. Tonnen p.a. stillgelegt habe. Hierbei solle es sich um illegale Produktionsstätten handeln. Marktbeobachter hätten im Vorfeld allerdings mit noch höheren Kapazitätsschließungen gerechnet.

