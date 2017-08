Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mittwoch, 9. August 2017, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Die indische Regierung ist ganz auf Wachstum eingestellt. 100 neue Millionenstädte sind geplant. Eine davon ist bereits gebaut. Die Dokumentation "Retortenstädte - Wie Indien den Fortschritt plant", die 3sat am Mittwoch, 9. August, 20.15 Uhr, sendet, zeigt, wie es sich dort lebt.



Die neuen Städte sollen Lebensraum und Jobs für eine aufstrebende Mittelschicht bieten. Am Reißbrett entstehen "Smart Citys" - mit neuer Technik wie Anlagen für erneuerbare Energie, funkgesteuerte Leitsysteme, um Verkehrschaos vorzubeugen, und intelligente Überwachung für die Sicherheit der Bewohner. Und niedrigen Steuersätzen für internationale Firmen. Indiens größte "Smart City" soll größer als Mumbai werden.



Doch die Bauern, die das Land bewirtschaften, auf dem die neuen Städte entstehen, wehren sich gegen die vorgeschlagene Entschädigung der Regierung und die geplante Umsiedelung. Ihr Land soll an private Investoren gehen, die die Stadt der Zukunft einmal verwalten und regieren werden. Eine gewählte Stadtvertretung ist in der neuen Stadt nicht vorgesehen.



3sat zeigt den Film "Retortenstädte - Wie Indien den Fortschritt plant" anlässlich der 70-jährigen Unabhängigkeit Indiens vom britischen Empire am 15. August. Im Anschluss folgen um 21.00 Uhr die Reportage "Indiens Heiratsbusiness" sowie um 21.40 Uhr der Film "Indien - Licht und Schatten".



Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de



Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/retortenstaedte



3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121