Wenn der Wunsch nach einem Auto groß, das Budget allerdings eher klein ist, muss ein Gebrauchtwagen her. Die Auswahl ist riesig zahlreiche Portale und Internetplattformen bieten Fahrzeuge aller Marken, Modelle und Farben, und das zu verlockend niedrigen Preisen. ReifenDirekt.de hat einige Tipps zusammengestellt, damit das Traumauto sich später nicht als Albtraum herausstellt. Die wichtigsten Punkte lassen sich bereits beim Gang um den Wagen herum überprüfen.

Lack

Auch ein Laie erkennt bereits auf den ersten Blick, ob es Farbunterschiede oder matte Stellen im Lack gibt. Darunter verbergen sich meist provisorisch reparierte Schäden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann alte Autos auch mit einem Magneten überprüfen. Hält der Magnet nicht am Lack, befindet sich darunter mehr Spachtelmasse als Metall.

Öl

Schillernde Tropfen an Motor und Getriebe oder unter dem Auto lassen auf defekte Dichtungen oder Schlimmeres schließen. Auch an den Schläuchen sollte keine Flüssigkeit austreten. Ölverlust kann oft schwere Motorschäden nach sich ziehen.

Reifen

Sie sind die einzige Verbindung des Autos mit der Straße und gehören zu seinen wichtigsten Bestandteilen. Beim Fahrzeugcheck sollte also unbedingt auf den Zustand der montierten Pneus geachtet werden: sind sie älter als acht Jahre (das Produktionsdatum lässt sich ganz leicht an der sogenannten DOT-Markierung an der Reifenseite ablesen) oder auf weniger als 1,6 Millimeter Profiltiefe abgefahren, müssen sie unbedingt ersetzt werden. Bei ungleichmäßiger Abnutzung ist wahrscheinlich die Spur verzogen.

Selbst wenn das Fahrzeug die Sichtkontrolle überstanden hat, ist eine anschließende Probefahrt unverzichtbar, denn nur so bekommt man einen Eindruck vom tatsächlichen Fahrverhalten des Autos. Wenn der Motor beim Kaltstart nur schwer anspringt oder rasselt, kann das auf Defekte hindeuten. Während der Fahrt müssen Lenkung, Kupplung und Schaltung problemlos zu bedienen sein. Wichtig sind auch die Bremsen. Diese sollten nur auf leeren Straßenabschnitten getestet werden. Mit einer Vollbremsung lässt sich das ABS überprüfen: wenn die Räder blockieren oder der Wagen nicht in der Spur bleibt, ist etwas nicht in Ordnung. Auch das Bremspedal sollte sich nicht ganz durchtreten lassen, sonst liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Bremszylinder vor.

Benötigt der Wagen Ersatzteile oder neue Reifen, muss das aber nicht unbedingt teuer werden. ReifenDirekt.de führt ein umfangreiches Sortiment an Pkw-, Lkw- und Spezialreifen sowie Autoersatzteilen und Zubehör zu günstigen Preisen, darunter Motoröle und Bremsbeläge. Wer nach dem Reifenkauf nicht selbst den Wagenheber bedienen möchte, kann die bestellten Pneus auch direkt an einen der vielen Montagepartner liefern lassen und den Reifenwechsel dem Fachmann überlassen.

