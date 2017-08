Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta026/02.08.2017/14:46) - Am gestrigen Tage fand in Waalre, Niederlande, die ordentliche Hauptversammlung der IT Competence Group SE für das Geschäftsjahr 2016 statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden von den anwesenden Aktionären einstimmig angenommen.



Nähere Informationen zur IT Competence Group SE finden Sie unter www.it-competencegroup.de



Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte jederzeit unser Investor Relations Team.



IT Competence Group SE Investor Relations t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-228 info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Käss Tel.: +49 7141 68883-0 E-Mail: info@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1501677960345



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 02, 2017 08:46 ET (12:46 GMT)