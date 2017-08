NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch nur leicht bewegt in den Handel gestartet. Neue Zahlen vom Arbeitsmarkt sendeten keine entscheidenden Impulse. Laut dem Dienstleister ADP hat die Privatwirtschaft im Juli etwas weniger Stellen geschaffen als Analysten erwartet hatten. Die Zahlen gelten am Markt als Richtschnur für den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der US-Regierung, obwohl die Prognosekraft der ADP-Daten von vielen Bankökonomen angezweifelt wird.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 3/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,27 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen dagegen leicht um 1/32 Punkte auf 102 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent./bgf/tos/stb

