Fünf Millionen Diesel sollen mit neuer Software sauberer werden

BERLIN - Mehr als fünf Millionen Diesel-Autos in Deutschland sollen mit einer neuen Software weniger Schadstoffe ausstoßen. Darin enthalten sind 2,5 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen , für die schon Abgas-Nachbesserungen angeordnet wurden. Das teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) als ein Ergebnis des Dieselgipfels mit Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin mit.

ROUNDUP 2: Commerzbank mit herbem Verlust wegen Stellenabbau

FRANKFURT - Der Abbau Tausender Stellen hat die Commerzbank noch tiefer in die roten Zahlen gerissen als erwartet. Auch die Anwerbung neuer Kunden ging kräftig ins Geld. Weit mehr als eine halbe Milliarde Euro betrug der Verlust im zweiten Quartal. Dennoch ist die Bankführung überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Die Commerzbank sei "einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie vorangekommen", erklärte Vorstandschef Martin Zielke am Mittwoch in Frankfurt.

ROUNDUP2: Vonovia dank höherer Mieten und besserer Immobilien mit mehr Gewinn

BOCHUM - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat im ersten Halbjahr dank höherer Mieteinnahmen und zusätzlicher Gebäude-Dienstleistungen mehr verdient. Zudem profitierte das Unternehmen von einem hochwertigeren Wohnungsbestand. Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - stieg in den ersten sechs Monaten um 18 Prozent auf 457,7 Millionen Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Bochum mitteilte.

ROUNDUP: Hugo Boss macht bei Sanierung Fortschritte und wieder mehr Gewinn

METZINGEN - Der mitten im Umbau steckende Modekonzern Hugo Boss macht wieder mehr Gewinn. Im zweiten Quartal erzielte Hugo Boss unter dem Strich 57,6 Millionen Euro und damit mehr als fünfmal soviel wie im Vorjahr, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Jahr zuvor hatten allerdings auch hohe Kosten für Ladenschließungen belastet. Die Erwartungen der Analysten konnte der Konzern übertreffen. Die Aktie legte am Vormittag als Spitzenreiter im Index der mittelgroßen Werte um über 5 Prozent zu.

ROUNDUP: Springer hebt Prognose und kooperiert mit United Internet - Kurssprung

BERLIN - Axel Springer nimmt weiterhin mehr Geld mit seinem Digitalgeschäft ein und ist zuversichtlich, dass es beim Wachstum bleibt. Ein neues Plus beim Umsatz, operativen Ergebnis und Gewinn veranlasste das Management um Firmenchef Mathias Döpfner, den Aktionären auch auf Jahressicht ein höheres Ergebnis als bislang in Aussicht zu stellen. Parallel zu den Quartalszahlen gab das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin eine Übernahme bekannt. Die bisherige Tochter Awin wird komplett übernommen und der Internet-Dienstleister United Internet bringt später sein Geschäft mit gesponserten Links (Affiliate-Marketing) ein. Die Springer-Aktie zog im frühen Handel in der MDax-Spitzengruppe mehr als 4 Prozent an.

ROUNDUP: Lufthansa sieht nach Rekordgewinn auch Frachttochter im Aufwind

FRANKFURT - Die Lufthansa sieht nach einem Rekordgewinn zur Jahresmitte auch im Frachtgeschäft Grund zu jubeln. Lufthansa Cargo dürfte 2017 nun doch einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) erzielen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt ankündigte. Vor allem im Passagiergeschäft läuft es überraschend gut - so auch bei der Billigmarke Eurowings, die nun schon 2017 schwarze Zahlen erreichen soll. Konzernchef Carsten Spohr hatte seine Gewinnprognose für 2017 schon Mitte Juli angehoben. Analysten zeigen sich noch deutlich optimistischer.

ROUNDUP: Societe Generale schlägt sich mit teuren Rechtsstreitigkeiten herum

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) kämpft weiter mit hohen Kosten für Rechtsstreitigkeiten. Im zweiten Quartal musste die Bank weitere 300 Millionen Euro dafür zurückstellen - die Bank nannte allerdings keinen konkreten Grund für die Rückstellung. Sie ist aber eine Ursache für den deutlichen Gewinnrückgang. Zwischen April und Ende Juni sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als ein Viertel auf 1,06 Milliarden Euro, wie die Bank am Mittwoch in Paris mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Gewinnrückgang in dieser Größenordnung gerechnet.

ROUNDUP: ING kommt gut durchs Zinstal - Weniger faule Kredite

AMSTERDAM - Die niederländische Großbank ING hat trotz gestiegener Personalkosten und anhaltend niedriger Zinsen etwas mehr verdient. Im zweiten Quartal sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 1,37 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Mittwoch in Amsterdam mit. Bezogen auf die fortgeführten Geschäftsbereiche legte der Gewinn um knapp ein Prozent zu. Analysten hatten mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.

ROUNDUP: Generali verdient trotz höherer Schäden mehr - Aktie legt zu

TRIEST - Der italienische Versicherer Generali hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr trotz höherer Schäden gesteigert. Das operative Ergebnis sei um knapp vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gewachsen, teilte der Allianz-Konkurrent am Mittwoch in Triest mit. Unter dem Strich legte der Gewinn noch etwas stärker auf 1,2 Milliarden Euro zu und entwickelte sich damit etwas besser als von Analysten erwartet.

Studie: Dax-Konzerne verdienen glänzend im zweiten Quartal

FRANKFURT - Beflügelt von der Konjunkturerholung haben Deutschlands Börsenschwergewichte ihren Rekordkurs im zweiten Quartal fortgesetzt: Der operative Gewinn der 17 Dax -Konzerne, die bislang Zahlen für das zweite Vierteljahr vorgelegt haben, stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zusammengerechnet 28 Prozent auf 22,22 Milliarden Euro, wie aus einer Analyse des Prüfungsunternehmens EY hervorgeht.

Weitere Meldungen -Commerzbank entledigt sich fauler Schiffskredite -NOZ Medien siedeln Digital-Redaktion in Hamburg an -ROUNDUP/Streit um Bundesliga im TV: Discovery und Sky ohne Einigung -Diesel-Marktanteil in Deutschland weiter auf Talfahrt -Geschäftsbetrieb bei Bahn-Konkurrent Locomore eingestellt -Pfeiffer Vacuum nach Nor-Cal-Zukauf von Übernahmekosten belastet -Österreichs Verkehrsminister gegen Verbot von Dieselautos -ROUNDUP 2: Apples Prognose weist auf neues iPhone hin - Aktie auf Rekordkurs -BAE Systems erwartet nach Gewinnsprung mehr Rüstungsaufträge -Chefwechsel bei Milka-Konzern Mondelez - Cyber-Angriff belastet Quartal -Kaufhof-Mutterkonzern HBC bekräftigt Wachstumspläne in Europa -Anziehende Rohstoffpreise beflügeln Rio Tinto -Roboterbauer Kuka erhöht Jahresziele für 2017 deutlich -Gewerkschaft: Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche verbessert -Discovery zum Bundesliga-Streit mit Sky: Juristische Schritte möglich -Umfrage: Start-ups noch immer von Männern dominiert -Vor Dieselgipfel: Aktivisten klettern auf Verkehrsministerium -Presse: ACS könnte für Abertis-Gebot 30 Prozent an Hochtief verkaufen -Schmiergeldprozess von Schaeffler geht in nächste Runde -Untreue-Prozess um verlustreiche Pforzheimer Derivategeschäfte -'Wonder Woman' lässt bei Time Warner die Kasse klingeln -Nach Streiks: Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen weiter -Deutsche Bank liebäugelt mit Vollbanklizenz in China -Verfassungsrechtler: Diesel-Fahrverbot hat keine rechtliche Grundlage -SPD-Chef Schulz fordert Umtauschprämie für alte Dieselautos -ABB erhält Großauftrag aus dem Irak -Marktforscher: Huawei holt bei Smartphone-Verkäufen zu Apple auf -Intershop nach Kurskorrektur mit schwarzen Zahlen -Unternehmens-Klagen gegen Pflichtmitgliedschaft in den IHKs erfolglos -Standard Chartered fehlt weiter Geld für Dividende - Aktie sackt ab -ROUNDUP: Ströer baut neues Geschäftsfeld Dialogmarketing weiter aus -DUH-Chef zum Dieselgipfel-Beginn: 'Politik in dunklen Hinterzimmern' -Bundesnetzagentur verhängt Rekordstrafe für illegale Telefonwerbung -Commerzbank hat derzeit keine Umzugspläne für Londoner Kollegen

