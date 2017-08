Bonn (ots) - Skandal um Auto-Kartell, Schummel-Software bei Diesel-Fahrzeugen, Elektro-Technologie verschlafen: Die Schlagzeilen über Deutschlands Automobilindustrie sind vernichtend. Nach dem Diesel-Gipfel in Berlin diskutiert phoenix-Moderatorin Ina Baltes mit dem ehemaligen BMW-Topmanager Dr. Helmut Becker und Jürgen Resch, dem Chef der Deutschen Umwelthilfe. Wie funktionierte das Kartell? Hat die Politik wirklich nichts mitbekommen? Und wie schaffen die deutschen Autobauer den Umstieg auf den Elektro-Antrieb? Anschließend geht die Dokumentation "Keine Luft zum Atmen" der Frage nach: Wer ist verantwortlich für die schlechte Luft in Deutschlands Städten?



