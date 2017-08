(Im letzten Absatz wurde ein Tippfehler behoben: Angeboten)

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als fünf Millionen Dieselautos in Deutschland sollen mit einer neuen Software weniger Schadstoffe ausstoßen. Darin enthalten sind 2,5 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen , für die schon Abgas-Nachbesserungen angeordnet wurden. Das teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) als ein Ergebnis des Dieselgipfels mit Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin mit. Es handele sich um Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und teilweise Euro 6. Aktien der Autohersteller BMW , Daimler und VW legten nach der Ankündigung zu.

Ziel sei eine durchschnittliche Stickoxid-Reduzierung von 25 bis 30 Prozent der nachgerüsteten Fahrzeuge. Studien zeigten, dass damit die Schadstoffbelastung mindestens genauso stark reduziert werden könne wie durch Fahrverbote, hieß es beim VDA.

Angeboten werden die Nachrüstrungen von BMW , Daimler , Opel und Volkswagen. Für die Halter würden keine Kosten entstehen. Die Aktion soll auch keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben./sam/ted/ax/DP/jha

ISIN DE0005190003 DE000PAH0038 DE0007100000 DE0006757008 DE0007664039

AXC0188 2017-08-02/15:29