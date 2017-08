Unterföhring (ots) -



- Zehn neue Episoden ab 4. August auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Stars wie Whoopie Goldberg, Emilia Clarke, Usher und Ice-T leihen den Tieren ihre Stimme



Die satirische Indie-Trickserie "Animals" von HBO geht ab 4. August in die zweite Runde. Sky präsentiert die zehn neuen Episoden wahlweise in der Originalfassung oder auf Deutsch immer freitags, ab 23.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Parallel dazu steht "Animals" auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zur Verfügung. Produzenten der Serie sind die beiden Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler Jay und Mark Duplass ("Togetherness", "Room 104").



Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland: "Eine Indie-Trickserie für Erwachsene, die einen satirischen Einblick in das urbane Leben der New Yorker gibt. Aus tierischer Perspektive erzählt, bietet 'Animals' herrlich subversiven und abseitigen Humor, dem auch Top-Stars wie Whoopie Goldberg gerne ihre Stimme leihen".



Über "Animals":



Auch in der zweiten Staffel der satirischen Parabel auf das New Yorker Großstadtleben versuchen Ratten, Tauben, Bettwanzen und ähnliches Getier mit geradezu menschlichen Problemen fertig zu werden. Klatsch, Smalltalk und alltägliche Probleme gehören zum humanen Leben. Kreiert wurde die Serie von Phil Matarese und Mike Luciano, die dem Homo Sapiens mit bissigem und schwarzem Humor quasi den Spiegel vor die Nase halten. Produziert wird "Animals" von Mark und Jay Duplass ("Togetherness"). Zahlreiche bekannte US-Stars leihen neben Mark Duplass und Steve Zissis ("Togetherness") den Tieren ihre Stimmen, darunter Whoopie Goldberg ("Ghost"), Jason Alexander ("Seinfeld"), Emilia Clarke ("Game of Thrones"), Judy Greer ("Two and a Half Men"), January Jones ("Mad Men"), Mindy Kaling ("The Mindy Project"), Thomas Middleditch ("Silicon Valley"), Michael Pitt ("Boradwalk Empire"), Michael Rapaport ("Sully"), Raven Symone ("Black-ish"), RuPaul sowie den Musikern Ice-T und Usher.



Facts:



Originaltitel: "Animals", 2. Staffel, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2016. Regie: Mike Luciano, Phil Matarese, Wesley Archer. Produzenten: Jay Duplass, Mark Duplass. Serienschöpfer: Mike Luciano, Phil Matarese.



Ausstrahlungstermine:



Staffel zwei: ab 4.8.2017 immer freitags um 23.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.



Über Sky Deutschland:



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).



