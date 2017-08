Basel - Griechenland hat am Dienstag erfolgreich eine neue Anleihe begeben, so Florian Weber, Fixed Income Stratege der Bank J. Safra Sarasin AG.Dies sei die erste Anleiheemission Griechenlands seit 2014 und komme fünf Jahre nach EZB-Präsident Draghis berühmter "whatever it takes" Rede. Griechenland habe mit einer neuen fünfjährigen Anleihe, die bei der Emission eine Rendite von 4,625% erzielt habe - vor fünf Jahren rentierten griechische Anleihen bei mehr als 25% - 3 Mrd. Euro einsammeln können. Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG vergleichen das Niveau der Credit Spreads im Jahr 2014 gegenüber den aktuellen.

