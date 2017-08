Nachdem das Finanzministerium in der "Cum-Cum"-Affäre eine Kehrtwende vollzogen hat, sehen sich viele Banken in Gefahr. Nicht so aber die Commerzbank. Ihre "Cum-Cum"-Geschäfte seien sauber.

Die Commerzbank sieht sich von der "Cum-Cum"-Affäre um Steuertricks mit Dividendenpapieren trotz der geänderten Haltung des Bundesfinanzministeriums nicht betroffen. "Dementsprechend sind keine Rückstellungen für finanzielle Belastungen aus der nachträglich infrage gestellten Anrechnung von Kapitalertragsteuern gebildet worden", heißt es im Halbjahres-Bericht der Bank, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Nach dem Schreiben des Ministeriums ...

