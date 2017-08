FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Autohersteller wollen mehr als 5 Millionen Dieselautos mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 nachrüsten, um Fahrverbote in Städten zu verhindern. Die älteren Dieselwagen sollen dabei nach einem Software-Update weniger Stickoxide erzeugen. Im Durchschnitt, so der Verband der Automobilindustrie (VDA) anlässlich des Diesel-Gipfels in Berlin, soll eine Stickoxidreduzierung von 25 bis 30 Prozent erreicht werden.

"Die Automobilindustrie ist sich bewusst, dass sie erheblich an Vertrauen verloren hat", erklärte der Verband. Für Autofahrer würden, wie erwartet, keine Kosten entstehen.

August 02, 2017 09:20 ET (13:20 GMT)

