Berlin (ots) - Das unabhängige Sportwetten-Vergleichsportal Wett24.com weitet sein Engagement im Bereich der Kooperation mit lokalen Partnern aus. Im Zuge dessen konnten auch die Zusammenarbeit mit Alemannia Aachen, Wattenscheid 09 und dem MSV Duisburg ausgebaut werden.



Während mit dem Zweitligaklub MSV Duisburg das grundsätzliche Werbe-Engagement verlängert wurde, konnte mit SG Wattenscheid 09 die Partnerschaft sogar noch ausgebaut werden. Zu diesem Duo gesellt sich die EUREGIO Partnerschaft mit Alemannia Aachen. Wett24.com hat sich dabei ganz bewusst für eine Zusammenarbeit mit dem Aachener Traditionsverein entschieden. Dabei ist neben der langjährigen Bundesliga-Geschichte der Alemannia auch die gigantische Fanbase entscheidend. Denn diese ist ein Vorbild in Sachen Anhängerschaft, weshalb Wett24.com mit den Fans gemeinsam den Verein auch durch turbulente Phasen begleiten wird!



Ziel der Partnerschaften ist es, die generelle Vernetzung im lokalen Bereich zwischen Sportvereinen und Sportexperten im Online-Segment zu verbessern. Vom Ausbau der gemeinschaftlichen Kommunikation profitieren Fans wie Veranstalter und Anbieter gleichermaßen.



Als Experten im Bereich der Sportwetten hat sich https://Wett24.com durch jahrelanges Bestehen in der Wettindustrie schnell einen Namen als vertrauenswürdige und seriöse Anlaufstelle gemacht. Unabhängigkeit und ein großer Erfahrungsschatz bei allen Mitarbeitern stehen dabei an erster Stelle. Gleichzeitig soll das Angebot von Wett24.com so einfach wie möglich gestaltet sein. Deshalb findet jeder Nutzer mit nur wenigen Klicks exakt die Informationen, die er wirklich braucht. Seriosität und Transparenz sind dabei oberste Maxime.



Mehr Infos finden Sie auf: http://wett24.com/news/pressemitteilung-082017



Pressekontakt: T. Tepass, partners@comparando.org