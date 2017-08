GA Telesis kündigte heute den Start einer Spezialfinanzierungssparte, strukturierte Kreditprodukte (Structured Credit Products, SCP) an, die strukturierte Finanzierungslösungen für Kunden in den Bereichen Luftfahrt sowie Wartung, Reparatur, Überholung (MRO) und für OEM-Kunden bietet. Der Strategieschwerpunkt wird zunächst auf Vorratsbestandsleasing (Inventory Leasing) liegen. In der Zukunft wird SCP sich auch mit weiteren Finanzierungsprodukten für die Luftfahrt befassen, etwa mit originären besicherten Krediten, dem Handel mit öffentlichen und privaten Schuldverschreibungen sowie Investitionen in andere Finanzinstrumente mit Bezug zur Luftfahrt. Geleitet wird SCP von Vice President Stuart Weinroth, einem Branchenveteran mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in Finanzierung und Leasing im Luftfahrtbereich.

Die anfängliche SCP-Wachstumsinitiative stärkt die bestehende Plattform des Unternehmens für das Vorratsbestands leasing mit einer Kapitalzuweisung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar über drei Jahre. Damit kann das Unternehmen Fluglinien in der ganzen Welt erweiterte Vorratsbestandsleasing-Lösungen bieten. Der bevorstehende Umstieg auf Standardrumpf- und Großraumflugzeugtypen der neuen Generation stellt für Fluglinien eine erhebliche Belastung dar: Sie benötigen Kapitalinvestitionen für die Beschaffung von Ersatzteilen, um ihren Kernbetrieb aufrechtzuerhalten. Das innovative Vorratsbestandsleasing-Produkt von GA Telesis ermöglicht mittel- bis langfristige Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen einer Leasing-Struktur. Damit erhalten Fluglinien für einen festen monatlichen Mietbetrag umfassende betriebliche Flexibilität. GA Telesis ist seit seiner Gründung im Jahr 2002 ein Branchenführer auf dem Markt für Flugzeug- und Triebwerksteile und hat in den letzten 15 Jahren beim Teilevertrieb Milliarden von Dollar umgesetzt. GA Telesis hat mit dem Vorratsbestandsleasing-Produkt eine Vorreiterrolle übernommen und bietet damit die Antwort auf den zunehmenden Kapitalbedarf im aufstrebenden Segment weltweiter kommerzieller Fluglinien, um neue Flugzeugauslieferungen zu ermöglichen.

SCP legt den Schwerpunkt auf Ersatzteile im Zusammenhang mit den Typenreihen Boeing 787 und 737MAX sowie Airbus A350 und A320NEO, wobei aber auch Leasingprojekte für andere Flugzeugtypen möglich sind. GA Telesis verzeichnet bereits Abschlüsse und Finanzierungsverpflichtungen für Vorratsbestandsleasingprojekte im Wert von über 200 Millionen US-Dollar und rechnet mit Abschlüssen in Höhe von weiteren 800 Millionen US-Dollar im Verlauf der nächsten 36 Monate.

"Dies ist eine beispiellose Zeit in der Geschichte der Luftfahrt: Alle Flugzeug- und Triebwerkhersteller liefern gleichzeitig in vier Flugzeugtypenreihen Flugzeuge und Triebwerke der neuen Generation aus", berichtete Abdol Moabery, Präsident und CEO von GA Telesis. "Mit einem Rückstand von über 8.700 Maschinen der Typen 787, 737MAX, A350 und A320NEO sind wir darauf vorbereitet, unseren Airline-Kunden zu helfen, indem wir ihnen eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung bieten, die ihren Bedürfnissen hinsichtlich der Bereitstellung von Vorratsbeständen gerecht wird", fügte er hinzu.

Anfang dieser Woche kündigte GA Telesis zusammen mit seinem Anteilseigner, der Tokyo Century Corporation, eine weitere gemeinsame Initiative in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an. Sie soll zur Finanzierung von Düsentriebwerken mit neuen Technologien, insbesondere der von bestimmten LEAP-Typen und den GTF-, GEnx- und Trent-Modellen dienen.

