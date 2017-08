New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch erstmals in seiner weit über 100-jährigen Geschichte die 22'000 Punkte geknackt. Das Börsenbarometer der Wall Street überwand die psychologisch wichtige Marke zum Handelsauftakt und stieg in der Spitze bis auf 22 034,32 Punkte. Der Index profitierte dabei vor allem von einem kräftigen Kurssprung bei der Apple-Aktie. Zuletzt stand er mit 22'008,30 Punkten noch knapp über der Marke. Er gewann somit 0,20 Prozent.

Mit den 22'000 Punkten hat der weltweit wohl bedeutendste Leitindex in diesem Jahr bereits die dritte Tausenderschwelle gerissen. Am 25. Januar erst war ihm nach vielen vergeblichen Anläufen der Sprung über die 20 000 Punkte gelungen, gefolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...