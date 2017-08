Am Dienstag nach Börsenschluss hat Apple seine Bilanz fürs 3. Geschäftsquartal vorgelegt und die Anleger damit positiv überrascht. Besonders erfreut zeigte man sich darüber, dass die Prognose darauf hindeutet, dass das neue iPhone wahrscheinlich doch im September auf den Markt kommen wird. Weitere Details hat Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR für Sie. Mit welchem Produkt sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes am Besten profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.