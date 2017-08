Mainz (ots) -



Woche 32/17 Samstag, 05.08.



Bitte Programmänderung beachten:



10.30 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016



"The Murder Detectives: Der schwarze Handschuh" entfällt 11.00 Serienkiller - Mörderische Triebe Deutschland 2013



11.30 Serienkiller - Im Visier der Fahnder Deutschland 2013



"The Murder Detectives: Flucht in die USA" entfällt 12.15 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod



"The Murder Detectives: Der Prozess" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



21.40 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt



22.25 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht



23.10 Mörderjagd Rasende Wut



23.50 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



0.35 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



1.15 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017



2.00 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik



2.45 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik



3.30 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Woche 32/17 Sonntag, 06.08.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



5.00 Feriencheck: Katalonien Wallfahrt, Party, Stress am Strand Deutschland 2016



"37° Mord im Paradies - Wenn die Traumreise zum Albtraum wird" entfällt "Faszination Kreuzfahrt - Auf Meer und Fluss" um 5.30 Uhr entfällt 5.45 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Unterwegs auf dem größten Schiff der Welt Deutschland 2017



6.15 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Freizeitstress in der Karibik Deutschland 2017



6.45 Stolzes Sizilien Aufbruch am Ätna Italien 2017 "ZDF.reportage: Bratwurst, Bier und Bella Italia - Deutsche Urlauber im Camping-Himmel" um 7.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016



21.40 Wetterextreme im Universum Großbritannien 2016



22.25 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010



23.10 Mysterien des Weltalls Schwarze Löcher Mit Morgan Freeman USA 2010



23.55 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010



0.35 Mysterien des Weltalls Sind wir allein? Mit Morgan Freeman USA 2010



1.20 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010



2.05 Mysterien des Weltalls Gibt es Paralleluniversen? Mit Morgan Freeman USA 2010



2.50 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie



3.35 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Woche 32/17 Montag, 07.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



20.55 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen



21.40 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall



22.25 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden



23.10 Damals nach dem Krieg Hunger und Hoffnung Deutschland 2007



23.50 Damals nach dem Krieg Sommer in Ruinen Deutschland 2007



0.35 heute-journal



1.05 Schiffslegenden: Der Schlachtkreuzer "HMS Hood" Großbritannien 2013



1.45 Geheimnisse der Seefahrt Das Doku-Quiz Deutschland 2017



2.30 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Nautilus



3.15 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas



4.00 ZDF-History Bruderkrieg der Könige Deutschland 2014



4.40 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918



_____________________________________________________________________ Woche 32/17 Dienstag, 08.08.



Bitte Programmänderung beachten:



12.30 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur



"Terra Xpress: Aufstand an der Autobahn" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen



21.40 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



22.25 Das Doku-Quiz Erfindungen Deutschland 2015



23.05 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017



23.35 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017



0.05 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017



0.35 Leschs Kosmos Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur Deutschland 2016



1.05 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



1.45 Top-Spione der Geschichte Thomas Cromwell Großbritannien 2015



2.30 Top-Spione der Geschichte Francis Walsingham Großbritannien 2015



3.15 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015



3.55 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



4.40 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015



_____________________________________________________________________ Woche 32/17 Mittwoch, 09.08.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



16.00 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014



"Unser Krieg (1) Kampfeinsatz Afghanistan" entfällt 16.45 Geert Wilders - Gefahr für Europa?



"Unser Krieg (2) Kampfeinsatz Afghanistan" entfällt 17.15 Sabrinas Weg in den Dschihad - Verführt vom IS



17.45 ZDF.reportage Abgelehnt und abgeschoben Asylbewerber auf dem Weg zurück Deutschland 2017



18.15 Europa und die Flüchtlinge Chronik einer Krise Deutschland/Belgien 2017



( weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Trumps Weg an die Macht USA 2017



23.10 ZDFzoom Gefährliche Verbindungen Trump und seine Geschäftspartner USA 2017 23.55 Präsident Donald Trump



0.50 heute-journal



( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.40 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt



3.25 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht



4.10 Mörderjagd Rasende Wut



4.50 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



_____________________________________________________________________ Woche 32/17 Donnerstag, 10.08.



Bitte Programmänderung beachten:



9.15 ZDFzoom Die Handy-Abo-Falle Wie Kunden reingelegt werden Deutschland 2017



"Der tyrannische Kunde" um 9.00 Uhr entfällt 9.45 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



"Der Back-Rebell" entfällt 10.30 ZDFzeit Langnese, Schöller & Co. Der große Eis-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017



"ZDFzeit: Wie gut sind Billig-Bäcker? Nelson Müller testet Brot, Snacks & Co." entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses



22.25 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun



23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



23.50 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab



0.35 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten



1.20 Terra X Der Dino-Planet T-Rex und seine Brüder



2.00 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen



2.45 Killer-Dinosaurier Tyrannosaurus Rex



3.30 Killer-Dinosaurier Kannibalen der Urzeit



4.10 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft



4.55 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis



_____________________________________________________________________ Woche 32/17 Freitag, 11.08.



Bitte Programmänderung beachten:



9.15 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017



"Die neuen Nazis: Vor der Wende" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Amerika-Saga Kampf um die Zukunft



23.10 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016



23.50 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016



0.30 heute-journal



1.00 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016



1.40 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016



2.20 Die Pioniere Amerikas Bis aufs Blut



3.00 Die Pioniere Amerikas Zeitenwende



3.45 Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2013



4.30 Die Pioniere Amerikas Eine neue Ära







