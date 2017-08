Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA82823L1067 SSR Mining Inc. 02.08.2017 CA7847301032 SSR Mining Inc. 03.08.2017 Tausch 1:1

CA7609603021 Albert Mining Inc. 02.08.2017 CA0128471095 Albert Mining Inc. 03.08.2017 Tausch 1:1

US8858072064 Threshold Pharmaceuticals Inc. 02.08.2017 US6085501095 Threshold Pharmaceuticals Inc. 03.08.2017 Tausch 11:1