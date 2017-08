Tätigkeit:

Die Rigi Bahnen AG entstand 1992 durch die Fusion der Arth-Rigi-Bahn und der Rigibahn AG. Heute betreibt die Gesellschaft neben zwei Zahnradbahnen noch eine Luftseilbahn in der Region. Im Rahmen der Strategie «Vom Bahnbetrieb zum Tourismusunternehmen» will die Rigi Bahnen AG in Zukunft die ganze Dienstleistungskette Bahn-Shop-Restauration anbieten. Die Innerschweizer beschäftigen 112 (Vollzeitstellen) Mitarbeiter

Geschäftsjahr 2016:

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr transportierten die Rigi Bahnen AG 780'000 Personen. Der Rekordwert vom Vorjahr wurde um 2'000 Gäste verfehlt. Durch die Übernahme von zwei Restaurants konnte der Nettoerlös um 8% auf CHF 23.15 Mio. gesteigert werden. Der EBITDA erzielt mit CHF 5.9 Mio. einen neuen Höchstwert. Die EBITDA-Marge beträgt 25.5% (Vorjahr 26.7%). Der Unternehmensgewinn beträgt knapp CHF 1.5 Mio. und erlaubt eine unveränderte Bar-Dividende von CHF 0.10 pro Aktie. Aktionäre mit 200 oder mehr Aktien können wiederum zwischen einer Bar-Dividende oder Aktionärs-Tageskarten ...

