FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Ford bietet nun auch BMW Besitzern älterer Dieselwagen mit Euro-4-Abgasnorm oder älter in Deutschland eine Prämie beim Kauf eines Neufahrzeugs. Der Münchener Konzern zahle die sogenannte Umweltprämie von bis zu 2.000 Euro beim Erwerb eines neuen Fahrzeugs der Marken BMW oder Mini. Voraussetzung sei, so BMW anlässlich des Dieselgipfels in Berlin, dass der Neuwagen entweder ein Dieselwagen der Euro-Norm 6, ein Plug-in-Hybrid oder eine Elektrowagen i3 sei. Die Aktion soll im August starten und zunächst bis Jahresende laufen.

BMW bekräftigte am Mittwoch auch das Festhalten an der Dieseltechnologie. "Zur Mobilität der Zukunft gehört definitiv auch der moderne Dieselantrieb", sagte CEO Harald Krüger. Der moderne und effiziente Diesel sorge für weniger CO2-Ausstoß und leiste damit einen Beitrag für den Umweltschutz. Für etwa 225.000 im deutschen Markt befindliche Modelle wolle das Unternehmen die Abgasreinigung über ein Software-Update verbessern.

Insgesamt haben deutsche Autohersteller zugesagt, mehr als 5 Millionen Dieselwagen nachzurüsten. Darin enthalten seien die bereits nachgerüsteten 2,5 Millionen Dieselwagen von Volkswagen.

Der US-Autokonzern Ford hatte am Dienstag angekündigt, Neuwagenkäufern eine Prämie von 2.000 bis zu 8.000 Euro für ältere Dieselmodelle zu zahlen.

August 02, 2017

