NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf die baldige Einführung eines neuen iPhone-Modells hat am Mittwoch die Aktien von Apple in Rekordhöhen getrieben. Die Papiere des Technologiekonzerns rückten in New York im frühen Handel bis auf 159,75 US-Dollar vor und überboten so ihren bisherigen Höchststand aus dem Mai. Zuletzt gewannen sie 5,60 Prozent auf 158,45 US-Dollar und waren mit großem Abstand führend im Leitindex Dow Jones Industrial , der es mit Rückenwind der Aktie erstmals über die Marke von 22 000 Punkten schaffte.

Mit dem Kurssprung ist der Börsenwert wieder deutlich über die Marke von 800 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit baut Apple seinen Status als wertvollstes Unternehmen der Welt weiter aus. Bei der Einführung des ersten iPhones waren die Apple-Aktien vor zehn Jahren noch für weniger als ein Zehntel des aktuellen Preises zu haben.

Die Marktkapitalisierung ist mittlerweile höher als jene der acht wertvollsten Dax-Werte zusammen: Umgerechnet in US-Dollar kommen SAP , Siemens , Bayer , Allianz , BASF , Deutsche Telekom , Volkswagen und Daimler lediglich auf einen Börsenwert von etwa 780 Milliarden Dollar. Der gesamte Dax , die Top-30 der börsennotierten Unternehmen in Deutschland, kommt aktuell auf knapp 1,5 Billionen Dollar - also in etwa so viel wie Apple und die Google -Mutter Alphabet zusammen.

PROGNOSE FÜR DAS VIERTE QUARTAL

Anleger zeigten sich erleichtert, dass Apple eine optimistische Prognose für die Umsätze im laufenden vierten Geschäftsquartal abgegeben hatte. Apple rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz zwischen 49 und 52 Milliarden Dollar - vor einem Jahr waren es knapp 47 Milliarden Dollar gewesen. An der Börse wurde dies als Anzeichen gewertet, dass ein neues iPhone noch im September auf den Markt kommen wird. Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob es wegen technischer Komplexität erst später herausgebracht werde. Dies hatte streckenweise die Aktien ausgebremst.

Auch die Resultate für das vergangene Quartal waren besser als erwartet ausgefallen. Obwohl es hieß, dass sich die iPhone-Fans zuletzt schon wegen des erwarteten Nachfolgermodells mit Käufen zurückgehalten hätten, wurden Umsatz und Gewinn deutlicher als erwartet gesteigert, weil auch andere Geschäftsbereiche zum Wachstum beigetragen hatte. Eine positive Überraschung war etwa der Absatzsprung beim iPad-Tablet.

BEI APPLE LÄUFT ES IN ALLEN BEREICHEN RUND

Analyst Thomas Becker von der Commerzbank sieht im Ausblick einen Hinweis darauf, dass es beim iPhone 8 auf einen Verkaufsbeginn im September hinausläuft. Er betonte auch, dass der iPhone-Absatz im Juni verdeutliche, dass die Nachfrage nach dem iPhone 7 trotz des baldigen Verkaufsstarts und der Konkurrenz durch das Samsung Galaxy 8 noch gut sei. Apple hatte im vergangenen Quartal gut 41 Millionen Smartphones verkauft - zwei Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Ähnlich äußerte sich Analyst Steven Milunovich von der schweizerischen Bank UBS. "Abgesehen vom soliden Ausblick für das neue Quartal, der den Verkauf einiger neuer iPhones impliziert, fällt auf, wie rund es in allen Geschäftsbereichen läuft", so der Experte. Er hob sein Kursziel um 10 auf 180 US-Dollar an und bestätigte sein Kaufvotum.

AUCH JPMORGAN UND BERNSTEIN ERHÖHEN DAS KURSZIEL

Auch die Experten von JPMorgan und Bernstein Research veranlassten das Ergebnis und die Zukunftsaussichten zu einem höheren Kursziel. Analyst Rod Hall von JPMorgan sieht nun noch Luft bis 176 US-Dollar, sein Kollege Toni Sacconaghi von Bernstein liegt nun einen Euro darunter. Beide hoben übertroffene Erwartungen, das erwartete iPhone 8 und die Stärke in anderen Geschäftsbereichen in ihren Studien positiv hervor.

Der US-Technologiesektor und die Zulieferer von Apple waren Profiteure des neuen Optimismus: Der Auswahlindex der Technologiewerte, Nasdaq 100 , stieg zuletzt um 0,28 Prozent damit in etwa wie die Standardwerte im Dow Jones Industrial. In Frankfurt zogen die Aktien von Dialog Semiconductor um 4,5 Prozent an. Apple gilt als wichtigster Kunde des Halbleiterunternehmens./tih/he

