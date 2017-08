Köln (ots) -



- Mit 23.956 zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen schließt Ford den Juli mit einem Gesamtmarktanteil von 7,7 Prozent ab



- 7,1 Prozent Marktanteil bei den Pkw, 13,2 Prozent Marktanteil bei den Nutzfahrzeugen im Juli



- In den ersten sieben Monaten des Jahres kommt Ford auf einen kumulierten Marktanteil bei den Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von 7,7 Prozent



Ford schließt den Juli mit einem Gesamtmarktanteil bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von 7,7 Prozent ab. Zu diesem Ergebnis haben 20.119 Pkw-Zulassungen und 3.837 leichte Nutzfahrzeugzulassungen beigetragen. Der Kölner Hersteller kommt damit im Juli auf einen Marktanteil von 7,1 Prozent bei den Pkw und 13,2 Prozent bei den leichten Nutzfahrzeugen. In den ersten sieben Monaten des Jahres liegt der kumulierte Gesamtmarktanteil hier ebenfalls bei 7,7 Prozent.



"Wir und unsere Vertriebspartner sind weiterhin stark im Markt mit exzellenten frischen Produkten und dem richtigen Fokus auf das Endkundengeschäft unterwegs", sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. "Der Ford Fiesta als einer der Volumentreiber bei den Verkäufen ist gerade als neues Modell in den Handel gegangen. Wir sind davon überzeugt, dass er das Ergebnis bei den Verkäufen bis Ende des Jahres positiv unterstützen wird."



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.



