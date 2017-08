Hamburg (ots) - Der Startschuss ist gefallen: Ab sofort steht den Kommunikations- und Marketingverantwortlichen in Deutschland mit bizNET ein umfassendes und reichweitenstarkes Content Marketing Portal speziell für die Themen Marketing, Kommunikation und Medien zur Verfügung. Powered by absatzwirtschaft, Deutschlands führender Monatszeitschrift für Marketing, und MEEDIA, Deutschlands führendem Medienportal, zeichnet sich bizNET durch ein erstklassiges redaktionelles Umfeld und attraktive KPIs aus.



Auf dem Portal können registrierte Nutzer schnell und unbegrenzt ihre Fachbeiträge, Pressemitteilungen und Termine veröffentlichen und dabei gleich mehrfach profitieren: Die aktuellsten Artikel und Termine werden zusätzlich täglich auf absatzwirtschaft.de, meedia.de und in den Newslettern der beiden Portale verlinkt. Zusammen erreichen absatzwirtschaft.de und meedia.de monatlich rund 4,3 Millionen Page Impressions und 700.000 Unique User aus dem Umfeld der Marketingentscheider. Der absatzwirtschaft Newsletter und die beiden MEEDIA-Hauptnewsletter kommen zusammen auf 50.000 Abonnenten.



"Es gibt täglich so viele gute Inhalte, die wir aufgrund begrenzter Ressourcen nicht veröffentlichen können. Mit bizNET kann jedes Unternehmen initiativ werden und jederzeit Beiträge veröffentlichen, deren Headlines außerdem unter absatzwirtschaft.de und meedia.de sichtbar sind. Wir nennen das Partner-Content, eine besondere Form der Sponsored Posts", bringt Christian Thunig, Chefredakteur der absatzwirtschaft, die entscheidenden Vorteile des Content Marketing Portals auf den Punkt.



bizNET kann im Jahresabonnement zum Preis von 449 Euro inkl. MwSt. erworben werden.



Die absatzwirtschaft (www.absatzwirtschaft.de) ist Deutschlands führende Marketingzeitschrift. Sie erreicht monatlich 70.000 Marketingentscheider in Unternehmensleitung, Marketing, Vertrieb, Verkauf, Produktmanagement und Kommunikation. Dabei deckt sie alle Praxisfragen des modernen Marketings und Vertriebs ab und informiert über Trends, Best Practices, neue Methoden sowie die Entwicklung auf Seiten der Medien und Marketing-Dienstleister. Gemeinsam mit dem Deutschen Marketing-Verband (DMV) vergibt die absatzwirtschaft seit 2001 jährlich den renommierten Marken-Award (www.marken-award.de) für exzellente Erfolge in der Markenführung. Die Auszeichnung erfolgt in den Kategorien Beste Marken-Digitalstrategie, Bester Marken-Relaunch, Beste Marken-Dehnung und Bestes Marken-Momentum.



Die MEEDIA GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt. Neben dem 2008 gestarteten Online-Branchendienst MEEDIA (www.meedia.de) gibt sie seit 1. Januar 2014 die absatzwirtschaft, Deutschlands führende monatliche Zeitschrift für Marketing, heraus. Das Branchenportal MEEDIA ist die umfassende Informationsquelle für alle, die sich für die Medienbranche interessieren. Neben den Bereichen Publishing, TV, Audio, Tech, Digital Economy und Marketing, gibt es zudem Newsletter, Blogs, Bildergalerien, Videos sowie innovative Tools und Analyzer.



OTS: absatzwirtschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18655 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18655.rss2



Pressekontakt: Carola Bartels Tel.: +49 (0)40 - 431 79 47 16 E-Mail: carola.bartels@meedia.de