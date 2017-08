Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) drängt die Autohersteller beim Dieselgipfel, von ihnen finanzierte Umweltprämien für alle Kunden einzuführen, die von alten auf neue Diesel oder E-Autos umsteigen wollen. "Die Industrie ist jetzt gefordert, eigene Lösungen anzubieten", sagte Laschet der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) am Rande des Dieselgipfels in Berlin. "Von den Herstellern selbst finanzierte Umweltprämien für den Umstieg von alten auf moderne Diesel oder Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge sind eine bessere Lösung als staatliche Förderprogramme", sagte der CDU-Politiker. Der Hersteller Ford hatte als erster solche Umweltprämien von sich aus angeboten.



