In den letzten Wochen wurden die Aktienkurse der Autobauer böse abgestraft. Diesel-Skandal, Auto-Kartell, Diesel-Gipfel und so weiter und so weiter. Seit nunmehr zwei Jahren kommen VW, Daimler und BMW nicht mehr aus den negativen Schlagzeilen heraus. Ein Neuanfang muss her. Am besten ohne Diesel. Die Autobauer sollten wieder mit Innovationen glänzen und mit positiven Entwicklungen sowie neuen Mobilitätsdiensten auf sich aufmerksam machen. Bis es soweit ist, werden noch Wochen oder Monate vergehen. Vielleicht ist die IAA in Frankfurt in diesem Jahr ein guter Zeitpunkt, die Strategie neu auszuloten.

