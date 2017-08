DOHA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Katar kauft für seine Marine von Italien sieben Schiffe im Wert von fünf Milliarden Euro. Das verkündeten die Außenminister beider Länder am Mittwoch in einer Pressekonferenz anlässlich des Besuches von Angelino Alfano in der katarischen Hauptstadt Doha. Nähere Informationen über die Einigung gab es zunächst nicht. Die beiden Chefdiplomaten besprachen eigenen Angaben zufolge auch die Krise um das von einer Reihe von Nachbarstaaten isolierte Katar. Vier arabische Länder, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten, hatten Anfang Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade gegen das Land verhängt. Katar hatte deswegen zuletzt eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingebracht./scb/DP/jha

