Barrick Gold hatte bekanntlich mit der Veladoro-Mine in Argentinien Probleme. Die Produktionsaufnahme ist laut Barrick Gold aber seit einigen Wochen wieder erfolgt. Zudem gab es eine weitere Neuigkeit in Bezug auf Veladoro: Inzwischen hat Barrick Gold einen 50%-Anteil an dem Projekt an einen chinesischen Partner verkauft. Der Erlös für den Verkauf des Anteils lag laut Barrick Gold bei rund 960 Mio. Dollar. Diese Transaktion soll Teil eines größeren Pakets der Kooperation mit ... (Peter Niedermeyer)

