Alle angebotenen Modelle verfügen über die erforderliche Zulassung als europäische Straßenbeleuchtung. Nach der Installation sind die Leuchten praktisch wartungsfrei, wodurch die Kosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung noch weiter gesenkt werden.

Für alle Regionen geeignet

Die Luis Energy Solar Straßenbeleuchtung kann auch in den nördlichen Regionen Europas problemlos betrieben werden, in denen die durchschnittliche Sonneneinstrahlung niedriger ist als im Süden. Dafür sorgt das intelligentes Energiemanagement, das den Stromverbrauch der ohnehin schon sparsamen LEDs weiter reduziert. Die Leuchtleistung passt sich automatisch der Helligkeit der Umgebung an. Die meisten Modelle verfügen zusätzlich ...

