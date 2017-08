Frankfurt - Der Höhenflug des Euro an den internationalen Finanzmärkten hält an. Am Mittwoch markierte die Gemeinschaftswährung einen neuen zweieinhalbjährigen Höchststand. Am Vormittag stieg sie bis auf 1,1868 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015. Bis zum späten Nachmittag fiel der Kurs auf 1,1850 Dollar zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1829 (Dienstag: 1,1812) Dollar fest.

Schon seit Tagen profitiert der Euro von einer Schwäche des amerikanischen Dollar. Hierzu tragen in erster Linie politische Turbulenzen innerhalb der US-Regierung bei, die zu mehreren Personalwechseln auf hoher Ebene geführt haben. "Der Markt spielt den Dollar-Blues", umschreibt es Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Hinzu kommen durchwachsene Konjunkturdaten, die ...

