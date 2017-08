Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch im Späthandel im Plus notiert. Der Euro-Bund-Future zeigte sich indessen knapp behauptet. Das Geschäft zur Wochenmitte verlief weitgehend ruhig, neue US-Arbeitsmarktdaten lieferten am Nachmittag keine eindeutigen Impulse.Im Juli stellten US-Firmen 178.000 neue Mitarbeiter ein, wie ...

