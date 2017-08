Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) -



Siniora Food Industries (http://www.siniorafood.com/Home/tabid/37/

language/en-US/language/ar-JO/Default.aspx?en-US=Default.aspx), ein

Pionier in der Herstellung von Aufschnitt, gefrorenem Fleisch und

Mittagessen, kündigte seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017

an. Die Ergebnisse zeigten, dass Siniora einen Nettogewinn von 1926

Millionen JD (2,7 Millionen USD) erzielte, ein Wachstum von 36 % im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während der Gesamtumsatz im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 % gestiegen ist und im ersten

Halbjahr 2017 27,5 Mio. JD (38,8 Mio. USD) betrug.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industr

ies_Logo.jpg )



Tarek Omar Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-A

ggad-Chairman-and-Chief-Executive-Officer), Chairman von Siniora, gab

bekannt, dass die positiven Ergebnisse des Unternehmens den Erfolg

der Expansions- und Entwicklungsstrategie bestätigen, vor allem in

der Golfregion und in einigen arabischen Ländern, die das Wachstum

des Unternehmens angeführt, die Position und Macht verstärkt, die

Finanzlage verbessert sowie den Marktanteil vor Ort und regional

erhöht haben. Aggad fügte hinzu, dass die regionalen Verkäufe von

Siniora im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 % gewachsen sind

vor allem nach der Übernahme des Fleischverarbeitungsunternehmens

Diamond (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad-Chairma

n-and-Chief-Executive-Officer) in Dubai im Jahr 2016, das vor kurzem

von der saudischen Nahrungs- und Arzneimittelbehörde zugelassen

wurde, und somit seine Fleischprodukte nach Saudi-Arabien exportieren

darf. Darüber hinaus stieg der Umsatz des Unternehmens über alle

Märkte in der Golfregion, mit einem starken Anstieg der Verkäufe der

gefrorenen Fleischprodukte auf dem jordanischen Markt. Aggad

bestätigte, dass Siniora seine führende Position sowohl im

palästinensischen als auch im jordanischen Markt weiter aufrecht

erhalten hat.



Siniora Food Industries - eine Tochtergesellschaft der arabischen

palästinensischen Investmentgesellschaft (APIC)

(http://www.apic.ps/En)- ist ein Marktführer in der Herstellung und

dem Verkauf der Markenprodukte Siniora Al-Quds und Unium ,

verarbeitetes Fleisch. Sie wurde in Jerusalem, Palästina, im Jahre

1920 gegründet und baute ihre Fabrik in Jordanien im Jahr 1992.

Siniora erwarb das Fleischverarbeitungsunternehmen Diamond in Dubai

im Jahr 2016.



Siniora produziert in drei hochmodernen Verarbeitungsbetrieben in

Palästina, Jordanien und den VAE, Aufschnitt und Frühstücksfleisch in

Dosen. Im Jahr 2015 gründete Siniora Jordanien eine Fabrik für seine

neue Tiefkühlfleisch-Produktlinie.



Siniora wurde zusätzlich zu dem palästinensischen

Standard-Zertifikat in Palästina und dem Halal Zertifikat,

ausgestellt nach jordanischen Standards, mit dem

Lebensmittelsicherheitszertifikat (FSSC 22000) und ISO 9001,

Zertifizierungen für Qualität und Sicherheit in der

Lebensmittelkontrolle, ausgezeichnet. Siniora-Fabriken in Jordanien

und Palästina haben seit 2014 die internationalen Zertifizierungen

für Arbeitsgesundheit und Sicherheitsmanagementsysteme OHSAS

18001:2007 und Umweltmanagementsysteme ISO14001:2004 erhalten.



Das Unternehmen vermarktet seine Produkte durch Grossabnehmer,

Lebensmittelgeschäfte, frequenzstarke Geschäfte und Warenhäuser in

Jordanien, Palästina, Saudi Arabien und den VAE sowie in zehn

weiteren Ländern im Mittleren Osten. Siniora hat auch

Vertriebszentren in Saudi Arabien, den VAE und eine spezielle

Exportabteilung für die Golfregion und dem Levante.



Siniora ist eine öffentliche Aktiengesellschaft, die seit Januar

2012 an der Börse im Amman notiert ist. (ASE: SNRA).



