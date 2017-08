Beim Dieselgipfel einigt sich die Industrie auf fünf Millionen Autos, die eine neue Software erhalten sollen. Allein bei VW werden es rund vier Millionen sein. Viele Fahrzeuge verfügen bereits über das Update.

