TOKIO (IT-Times) - Die Sony-Filmsparte Sony Pictures Television Network beteiligt ich mehrheitlich an der japanischen Funimation Productions Ltd., unter anderem Produzent der Smash-Hit Animationserie "Dragon Ball Z". Weitere populäre Titel von Funimation sind "Cowboy Bebop", "One Piece", "My Hero Academia"...

