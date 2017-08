Wallisellen (ots) - Die Unwetter in der Schweiz haben schwere

Schäden verursacht. Besonders betroffen war die Region Winterthur.

Allein die Allianz Suisse rechnet mit rund 1'000 versicherten

Schadenfällen mit einem Schadenvolumen von rund 3 Millionen Franken.

Als Reaktion auf die Unwetter hat die Allianz Suisse umgehend ein

Hagel Drive-In in Seuzach für die betroffenen Kunden eingerichtet.



Die starken Gewitter und schweren Hagelzüge hinterliessen in

Winterthur stellenweise ein Bild der Verwüstung: Vor allem

Motorfahrzeuge wurden durch die zum Teil golfballgrossen Hagelkörner

massiv beschädigt. Bislang sind über das Schadentelefon der Allianz

Suisse mehr als 200 Schadenmeldungen eingegangen. Laut ersten

Hochrechnungen geht die Allianz Suisse insgesamt von rund 1'000

Schadenmeldungen und einem Schadenvolumen von rund 3 Millionen

Franken aus.



"Wenn eine Stadt der Grösse von Winterthur betroffen ist, muss mit

einer grossen Anzahl von Schadenmeldungen gerechnet werden" sagt

Marianne Meier, Leiterin Schadenservice der Allianz Suisse. "Aber

solche Ereignisse treffen uns natürlich nicht unvorbereitet. Bereits

bei der Ankündigung von extremen Wetterlagen tritt sofort unser

Unwetterkonzept in Kraft." So wurden umgehend nach den Unwettern

Allianz-Schadenexperten in die betroffenen Gebiete beordert, damit

sie sich ein Bild vom Ausmass der Schäden machen können. Um die

Schäden zudem möglichst schnell begutachten zu können, hat die

Allianz Suisse bereits kurz nach dem Hagelzug in Seuzach ein

Hagel-Drive In eingerichtet, in denen die Kunden ihr Auto geschulten

Experten ab dem 21. August 2017 vorführen können. Die Allianz Suisse

setzt dabei für ihre Kunden auf schlanke Prozesse und eine schnelle

Abwicklung der Schäden.



Schadenmeldungen und weitere Termine können jederzeit telefonisch

unter der landesweit einheitlichen Service-Nummer 0800 22 33 44 oder

direkt über das Kundenportal my.Allianz gemacht werden.



Hinweis an die Redaktionen: Gerne können Sie für Ihre

Berichterstattung einen Schadeninspektoren der Allianz Suisse bei

seiner Arbeit begleiten oder ein Hagel Drive In besichtigen. Nehmen

Sie bei Interesse Kontakt zu unserer Medienstelle auf.



