Nach einem Update hat sich die weltweit größte Kryptowährung Bitcoin geteilt. Nun stehen Nutzer und Anleger vor der Wahl: Welche digitale Münze lohnt sich?

Wochenlang wurde gewarnt: Nutzer sollten um den 01. August vorübergehend keine Bitcoins mehr überweisen. Es könne sein, dass ihre Transaktionen im Netzwerk verloren gehen. Grund für die Panik: Zum 01. August wurde die Software hinter der weltweit beliebtesten Kryptowährung aktualisiert. Nun ist die Aktualisierung abgeschlossen. Ohne Probleme, wie es aussieht.

Einziger Unterschied bislang: Seit gestern gibt es zwei Versionen des Bitcoin - Bitcoin und Bitcoin Cash.

Jeder Nutzer, der bislang in einer digitalen Geldbörse, ob auf dem Smartphone oder bei einem Internethandelsplatz wie Bitcoin.de, Bitcoins hielt, besitzt nun automatisch auch die gleiche Anzahl Bitcoin Cash.

Grund dafür war ein Streit der Entwickler, die das Programm hinter der digitalen Währung pflegen. Denn der Bitcoin hat in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung gewonnen, immer mehr Nutzer haben damit gezahlt.

Nun war das Programm aber nur auf eine bestimmte Zahl an Transaktionen begrenzt, die in einem Block gespeichert werden konnten. War der Block voll, wanderte er unveränderbar in die Bitcoin-Blockchain, das digitale Register, das jeder Teilnehmer weltweit einsehen kann.

Jeder Block hatte eine maximale Größe von einem Megabyte (Mb), mehr Informationen konnte er nicht aufnehmen. Weil die Zahl der Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk aber in der letzten Zeit so hoch war, mussten Teilnehmer immer länger darauf warten, dass ihre Zahlungen verifiziert wurden, also in einem Block gespeichert werden konnten.

Dieses Problem sollte das Update lösen. Doch wie, darüber wurden die Entwickler sich nicht einig. Also teilte sich die Bitcoin-Community in zwei Lager.

Der Großteil der Community hat eine Anpassung des bestehenden Bitcoin befürwortet. Und sie gilt als die radikalere Lösung.

Mit dem Update wurde zum 01. August zwar die Blockgröße noch nicht erhöht, sie liegt weiterhin bei einem Megabyte. Doch lassen sich in dieser Version mehr Informationen in jeden Block hineinschreiben, da einige Angaben nicht mehr in der Blockchain gespeichert werden. Der Ein- und Ausgang der Zahlungen wird weiter in das Register geschrieben, nicht aber die dazugehörige Signatur der Transaktionen. Vereinfacht gesagt bestätigen die Inhaber einer Kontonummer im Bitcoin-Netzwerk mit so einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...