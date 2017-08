Fácil de instalar, esta solución ofrece 200 Mbps de conectividad de alta velocidad en el espectro no licenciado que abarca hasta 10 millas



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks (http://www.cambiumnetworks.com/), proveedor global líder de soluciones de red inalámbrica, anunció hoy la disponibilidad del puente inalámbrico de Ethernet ePMP Bridge-in-a-Box (http://www.cambi umnetworks.com/products/backhaul/epmp_bridge-in-a-box/). La solución incluye dos módulos de suscripción ePMP Force 180 preconfigurados y presentados juntos, listos para su uso en casi todas las situaciones.



Preparada para salvar distancias cortas como una entrada de autos para conectar un garaje o enormes pasturas para conectar un granero alejado, Bridge-in-a-Box ofrece tarifas de datos capaces de soportar diferentes servicios, como entradas de cámaras de seguridad y puntos de acceso de Wi-Fi o simplemente la ampliación de la red de área local. La solución incluye funciones de calidad de servicio ePMP y alta resiliencia ante interferencias para asegurar la calidad superior del enlace. El sistema opera en la banda de frecuencia de 5 GHz no licenciada y está disponible en todo el mundo. Diseñada y embalada para instalarse con un equipo mínimo y experiencia nominal, la ePMP Bridge-in-a-Box puede ofrecer acceso remoto en cuestión de horas, sin que se necesite excavar ni obtener permisos.



"Muchas empresas y usuarios domésticos tienen la necesidad de extender la conectividad", explicó Sakid Ahmed, vicepresidente de Negocio ePMP de Cambium Networks. "La solución Bridge-in-a-Box hace que sea fácil instalar un enlace que puede ofrecer hasta 200 Mbps de rendimiento para vigilancia por video, transferencia de datos o extensión de Wi-Fi. Con una guía de iniciación rápida que viene incluida en los módulos de ePMP Force 180 probados en campo, la gente con poca o sin experiencia en redes inalámbricas podrá extender la conectividad enseguida".



Aplicaciones de la solución ePMP Bridge-in-a-Box:



- Extensión de una red local a una construcción lejana. - Extensión de un enlace Wi-Fi a una ubicación nueva. - Ofrecimiento de una solución accesible para las redes CCTV de retorno. - Compatibilidad con cualquier aplicación que exija una extensión de red.



"La solución Bridge-in-a-Box ofrece calidad comprobada a un precio accesible", declaró Scott Imhoff, vicepresidente senior de Administración de Productos de Cambium Networks. "Para aplicaciones empresariales o industriales, la solución ofrece un rendimiento elevado a un costo marcadamente menor que los servicios arrendados y puede estar operativa en cuestión de horas. El precio de venta al público sugerido por el fabricante es de USD 349 por el equipo completo; las empresas pueden conectar instalaciones lejanas o instalar una cámara de vigilancia con un retorno atractivo".



Ya pueden hacerse pedidos de Bridge-in-a-Box mediante los distribuidores de Cambium Networks (http://www.cambiumnetworks.com/where-to-buy/).



Acerca de Cambium Networks



Cambium Networks es un proveedor global líder de soluciones inalámbricas confiables que conecta lo que no está conectado: personas, lugares y cosas. Mediante su amplia cartera confiable, escalable y segura de plataformas inalámbricas de banda ancha y de banda estrecha, Cambium Networks permite que todos los prestadores de servicios y operadores de redes industriales, empresariales y gubernamentales construyan conectividad accesible, confiable y de rendimiento superior. Actualmente, la empresa tiene más de seis millones de radios implementadas en miles de redes exigentes en más de 150 países. Con sede en las afueras de Chicago y con centros de investigación y desarrollo en los Estados Unidos, el Reino Unido y la India, Cambium Networks vende mediante una variedad de distribuidores globales de confianza.



Para obtener más información, visite www.cambiumnetworks.com.



