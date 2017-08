Schanghai (ots/PRNewswire) - LONGi Solar hat unlängst vom TUV Rheinland einen Testbericht erhalten, nachdem das 60-zellige Hi-MO1 Modul unter Standardtestbedingungen (STC) eine Ausgangleistung von 325,6 W erzielte und der Umwandlungswirkungsgrad 19,91 % erreichte. Dies ist ein weiterer Leistungsrekord der Produkte der Hi-MO1 Serie, den LONGi Solar nach dem am Ende Jahres 2016 erzielten Rekord von 316,6 W vorweisen kann.



Das Modul schließt die auf der Massenproduktionstechnologie aufbauenden monokristallinen PERC-Zellen mit einem Umwandlungswirkungsgrad von 21,9 % ein. Der Test wurde im April 17 im TUV Rheinland Shanghai Lab durchgeführt, wobei die Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom 40,79 V bzw. 10,160 A erreichten.



LONGi Solar brachte Hi-MO1 im Jahr 2016 auf den Markt. Es ist das einzige monokristalline Modul des P-Typs, das in der Branche eine Leistungsdegradation im Bereich von 2 % in ersten Jahr verspricht und hohe Effizienz, niedrige LID und hohen Stromertrag bietet. Es erhielt von TUV Rheinland den "All Quality Matters" PV Module Energy Yield Simulation Award 2016 (MONO) und nahm unter allen Modulen bei simuliertem Stromertrag für fünf Städte in der Welt den 1. Platz ein. Der auf der Sanya Base vom State Key Lab of China Electric Apparatus Research Institute durchgeführte Feldversuch wies ebenfalls nach, dass der Stromertrag des Hi-MO1 Moduls im Durchschnitt um mehr als 3 % über dem herkömmlicher Produkte liegt.



Hr. Li Wenxue, President von LONGi Solar, hob hervor: "LONGi Solar war immer schon der Bereitstellung der effizientesten Produkte mit der höchsten Qualität und dem besten Kosten/Leistungsverhältnis verpflichtet. Wir haben laufend in F&E investiert und bemerkenswerte Resultate bei der Auslieferung von Produkten mit immer höherer Effizienz erzielt. Die 325,6 W sind das Ergebnis von LONGi Solars dauerhafter Innovation, die der Philosophie des Mutterunternehmens, LONGi Group, folgt und auch die Verpflichtung LONGi Solars gegenüber der Branche darstellt. In der Zukunft wird LONGi Solar die technologische Innovation noch weiter beschleunigen, Beiträge zur Reduzierung der LCOE leisten und daran arbeiten, Netzparität zu erzielen."



