Die EU bittet seine Mitglieder, die Feier zur ersten Sitzung der neu gewählten Versammlung in Venezuela zu boykottieren. Diplomaten sollen der Zeremonie fernbleiben. Damit soll die EU-Positionierung verdeutlicht werden.

