Im Oktober wird der Prozess gegen die in der Türkei inhaftierte Mesale Tolu Corlu beginnen. Die deutsche Journalistin sitzt seit Ende April in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung weicht nicht von ihrer Position ab.

Der Prozess gegen die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu soll am 11. Oktober beginnen. Der Prozess gegen Tolu und mehrere weitere Mitarbeiter der linken Nachrichtenagentur Etha werde im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul stattfinden, sagte der Vater Ali Riza Tolu der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul am Mittwoch. Das Gericht habe die ...

