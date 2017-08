Manchester, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Sandhills East hat eine Reihe von Fachpublikationen für Italiens Baugewerbe-, Lkw-Transport- und Landwirtschaftsmärkte übernommen, darunter: CamionSuperMarket, TrattoriSuperMarket, Cantierissimo con Carrellistica, Transporto Commerciale und A come Agricoltura. Die Übernahme folgt innerhalb kürzester Zeit auf den kürzlichen Erwerb von www.CercoCamion.com (eine Website, die Käufer und Verkäufer auf dem lokalen kommerziellen Lkw-Transport-Markt miteinander in Kontakt bringt) durch das Unternehmen und die daraus resultierende Einrichtung eines örtlichen Büros in Nereto, Italien. Auf die Ergänzung des bereits umfangreichen Portfolios von Sandhills East mit diesen Marken wird auch die Einrichtung eines zweiten Büros in Mailand folgen.



Die Marken CamionSuperMarket, TrattoriSuperMarket, Cantierissimo con Carrellistica, Transporto Commerciale und A come Agricoltura verfügen sowohl über Publikationen als auch über Websites. Sie sind nach Branchen getrennt, bieten Käufern direkten Zugang zu Ausstattung, Branchennachrichten und -einblicken und bieten Verkäufern direkten Zugang zu Käufern. "Diese Marken zeigen seit Langem eine starke Präsenz auf den italienischen Märkten für Ausstattung für die Baubranche, die Landwirtschaft und die Transportbranche", erklärt Shawn Peed, Chief Operations Officer von Sandhills. "Unsere Mission, Käufer und Verkäufer in der ganzen Welt miteinander in Kontakt zu bringen, befindet sich damit auf einer Linie, und die weite Verbreitung unserer Print- und Online-Publikationen gibt diesen Marken die Möglichkeit, diese Märkte noch effektiver zu bedienen."



Mit der Übernahme vereint Sandhills die große Verbreitung und Markenwahrnehmung von Machinery Trader, TractorHouse und CercoCamion powered by Truck Paper mit den Marken CamionSuperMarket, TrattoriSuperMarket, Cantierissimo con Carrellistica, Transporto Commerciale und A come Agricoltura, um Käufern inserierte Ausstattung leichter zugänglich zu machen. Diese Print-Publikationen werden die Käufer durch regelmäßigen On-Demand-Vertrieb an den von ihnen frequentierten Orten erreichen. Die Publikationen reihen sich in das erfolgreiche Portfolio globaler Print-Zeitschriften von Sandhills ein, deren Auflage fünf Millionen Exemplare pro Monat übersteigt.



Über Sandhills Publishing



Sandhills Publishing ist ein Informationsdienstleister mit Sitz in Lincoln, Nebraska. Über die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen werden Informationen in Form von Fachzeitschriften und entsprechenden Websites gesammelt, verarbeitet und verbreitet. Diese Informationen verbinden Käufer und Verkäufer der Branchen Lkw, Landwirtschaft, Bauwesen, Baumaschinen, Luftfahrt und Technik. Der integrierte, branchenspezifische Ansatz für gehostete Technologien und Dienstleistungen schafft Lösungen, mit denen große und kleine Unternehmen effizient arbeiten und sicher, kostengünstig und erfolgreich wachsen können. Sandhills Publishing - we are the cloud.



Sandhills East



+44 (0) 1618718760



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/541099/PressReleasePubs_Italy.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg



OTS: Sandhills East newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122927 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122927.rss2