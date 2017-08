Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag im August mit Aufschlägen beschlossen und damit an die Erholung der vorangegengenen Tage angeknüpft. Der SMI hatte leicht schwächer begonnen, stieg jedoch im Vormittagshandel über die Marke von 9'100 Punkten und machte erst kurz vor dem Jahreshoch bei knapp 9'149 Punkten halt. Zykliker, Versicherer und auch die Schwergewichte stützen, während die Grossbanken etwas unterdurchschnittlich abschnitten.

Die Blicke der Investoren waren am Berichtstag erneut auf die USA gerichtet. Nach guten Apple-Zahlen am Vorabend stieg der Dow im frühen US-Handel über die 22'000-Punkte-Marke. Der ADP-Arbeitsmarktbericht hatte eine leicht schwächere Zahl an neu besetzen Stellen als erwartet ausgewiesen, was die Zinserwartungen dämpfte. Der Bericht gilt als wichtiger Indikator für die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Steigende Rohöllagerbestände sorgten dann aber für einen leichten Dämpfer. Weiter auf dem Vormarsch befand sich der Euro, der sich zum Franken Richtung der Marke von 1,15 CHF bewegte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,75% höher bei 9'122,68 Punkten (Tageshoch 9'143). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,89% auf 1'458,71 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,76% ...

