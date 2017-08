Frankfurt/Oder (ots) - Schönefeld (MOZ) In von zwei Nächten im Abstand von 14 Tagen wird kurz vor Inbetriebnahme des BER die komplette Flughafentechnik von Tegel nach Schönefeld transportiert. Die Planungen dafür laufen bereits, sagte BER-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung. Dem vorangehen soll ein sechsmonatiger Testbetrieb mit Freiwilligen. Wann der Flughafen an den Start gehen wird, soll Lütke Daldrup zufolge noch in diesem Jahr verkündet werden.



OTS: Märkische Oderzeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55506 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55506.rss2



Pressekontakt: Märkische Oderzeitung CvD Telefon: 0335/5530 563 cvd@moz.de