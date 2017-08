Der französische Senat hat für ein Gesetz gestimmt, das Parlamentariern und Ministern die Beschäftigung naher Verwandter als Mitarbeiter verbietet. Die Praxis war mit der Affäre um François Fillon in Verruf geraten.

Ein wichtiger Teil des Gesetzespakets gegen Mauscheleien in der französischen Politik hat eine weitere Hürde genommen. Der Senat stimmte am Mittwoch in Paris für ein Gesetz, das Parlamentariern und Ministern die Beschäftigung naher Verwandter als Mitarbeiter verbietet. ...

