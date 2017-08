London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch einen Teil ihrer mühsam erarbeiteten Vortagsgewinne wieder eingebüsst. belastet von enttäuschenden Unternehmensberichten gaben schwache Bank- und Minenwerte am Ende eine klar negative Richtung für die wichtigsten Indizes vor - vor allem in den Ländern der Eurozone, wo Aktienwerte zusätzlich unter dem weiter anziehenden Eurokurs litten. Der EuroStoxx 50 fiel letztlich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...